Pronostico Celje-Shelbourne | non può finire così

Il match tra Celje e Shelbourne, valido per la sesta giornata della Conference League, si disputerà giovedì alle 21:00. Una sfida importante nella fase a gironi, con le due squadre che cercano punti per migliorare la propria posizione in classifica. Ecco tutte le informazioni su diretta, formazioni e pronostici.

Celje-Shelbourne è una partita della sesta giornata della League Phase di Conference League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Celje in piena corsa per la qualificazione, Shelbourne già eliminato. Quindi, il match in questione, ovviamente pende tutto verso i padroni di casa che possono con una vittoria anche sperare di entrare tra le prime otto. I tre punti insomma non possono essere minimamente in discussione. Ma cosa non deve e può finire così? La formazione ospite, irlandese, è l'unica di tutto il gruppone di questa Conference che non è mai riuscita a segnare nemmeno un gol.

