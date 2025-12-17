Pronostici Losanna-Fiorentina | marcatore tiri in porta e ammoniti

La sfida tra Losanna e Fiorentina, valida per la fase a gironi della Conference League, vede la squadra viola alla ricerca di una vittoria fondamentale per risalire in classifica. In un momento di difficoltà, la partita si preannuncia interessante sotto il profilo delle probabili realizzazioni, dei tiri in porta e dei cartellini ammonitori.

Pronostici Losanna-Fiorentina, in piena crisi la Viola si reca in Svizzera per provare a chiudere tra le prime otto nella League Phase di Conference League. I nostri pronostici. Paolo Vanoli continuerà ad essere l’allenatore della Fiorentina. Almeno fino a domenica prossima, quando la Viola sfiderà l’Udinese in campionato, altra gara cruciale per un club che rischia di sprofondare ancora di più in classifica – è scivolato a -8 dalla salvezza – e che è costretto, contro ogni pronostico, a convivere con l’ incubo retrocessione. La società gigliata ha deciso di proseguire con l’ex tecnico del Torino, nonostante l’assurda sconfitta nello scontro diretto con il Verona di domenica scorsa e nonostante Vanoli non sia riuscito ad invertire la rotta (una vittoria, 4 sconfitte e 2 pareggi da quando ha preso il posto di Stefano Pioli ad inizio novembre). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

