L'Aurora Treia si presenta con ottimi risultati nella prima fase del campionato, dimostrando un rendimento di rilievo. Ricci sottolinea l'importanza di mantenere alta la concentrazione nel girone di ritorno per raggiungere gli obiettivi stagionali, confidando nella continuità di un percorso finora promettente.

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Ricci: "Aurora, ottima l’andata. Mercato? Andiamo avanti così»

L’Aurora Treia ha disputato un’ottima prima parte, però sappiamo che per vincere il campionato dovremo disputare un girone di ritorno altrettanto positivo". Simone Ricci, allenatore dell’Aurora, tira le somme al giro di boa. La squadra ha un punto di vantaggio sull’ Azzurra Mariner e due sull’ Azzurra Colli, magari si pensava che la capolista potesse vantare un distacco maggiore considerando che tutti l’hanno da subito indicata come la favorita numero uno. "Non dimentichiamo che il Mariner è nata dalla fusione, lo scorso anno si è salvata in Eccellenza e si è ancora rinforzata, l’Azzurra Colli ha perso lo scorso anno la finale playoff e ha affidato la squadra a un tecnico che la stagione passata era in D: sono due squadre fortissime". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

