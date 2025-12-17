Promozione Ostra sorprendente

Ostra sorprende nel calcio dilettantistico, con la squadra allenata da De Filippi che si distingue nella nuova categoria. Dopo la promozione, i neopromossi mostrano progressi e determinazione, chiudendo il girone di andata in crescita e lasciando il segno nel campionato con prestazioni convincenti e risultati importanti.

© Sport.quotidiano.net - Promozione, Ostra sorprendente Sorprese Ostra e Montemarcianese. I primi, allenati da De Filippi, neopromossi, fanno la voce grossa anche nella nuova categoria con un finale di girone di andata in crescendo. Proprio nell'ultima giornata ecco il sorpasso, grazie alla vittoria in trasferta nello scontro diretto, dell'Ostra nei confronti della Castelfrettese al quarto posto e, insieme alla Montemarcianese (altra new entry del torneo), sono le migliori della anconetane in classifica. La coppia Ostra-Montemarcianese andrà a caccia del terzo posto che dista solo cinque lunghezze vista la sconfitta della Nuova Real Metauro, terza, proprio a Montemarciano, con i locali a segno tre volte.

PRIMA SQUADRA - LA CLASSIFICA E I RISULTATI Ecco la classifica del girone A di Promozione dopo la 15ª giornata. La Biagio Nazzaro Chiaravalle è 13ª con 15 punti insieme al Moie Vallesina. Questi i risultati completi: Castelfrettese 1-2 Ostra, - facebook.com facebook

