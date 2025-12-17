Programmi TV mercoledì 17 dicembre 2025 | fiction musica e film

Ecco la guida ai programmi TV di mercoledì 17 dicembre 2025: tra fiction, musica e film, scopri cosa trasmettono le principali emittenti questa sera. Dalle nuove puntate di “Un Professore 3” su Rai 1 al “Concerto Sal da Vinci” su Canale 5, fino a “First Kill” su Canale 20, ecco gli appuntamenti da non perdere.

“Un Professore 3” su Rai 1, “Concerto Sal da Vinci” su Canale 5, “First Kill” su Canale 20. Cosa vedere stasera in tv, la guida del 17 dicembre 2025. La serata televisiva di mercoledì 17 dicembre 2025 offre su Rai 1 la fiction di successo Un Professore 3, con Alessandro Gassmann, che intreccia filosofia e vita quotidiana in episodi intensi e profondi. Rai 2 punta sull’azione con True Lies, serie ispirata al celebre film con Arnold Schwarzenegger, mentre su Rai 3 Federica Sciarelli conduce una nuova puntata di Chi l’ha visto?, dedicata a scomparsi e misteri irrisolti. Il fronte Mediaset propone su Canale 5 lo spettacolo musicale Concerto Sal da Vinci – Stasera che sera! Special Edition, un evento che unisce musica e teatro. Lopinionista.it

