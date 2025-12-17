Progettisti junior Due proposte

Afol Metropolitana offre opportunità per progettisti junior, facilitando l’ingresso nel mondo del lavoro. Attraverso iniziative e programmi dedicati, l’azienda speciale consortile supporta i giovani professionisti in fase di avvio, promuovendo la crescita e lo sviluppo delle competenze. Un’occasione concreta per chi desidera intraprendere una carriera nel settore progettuale nella zona di Milano e dintorni.

© Ilgiorno.it - Progettisti junior. Due proposte Primi passi nel mondo del lavoro. Sono diverse le occasioni che si trovano in Afol Metropolitana, un’azienda speciale consortile partecipata dalla Città Metropolitana di Milano e da 84 Comuni, compreso il capoluogo. Tra gli annunci del centro per l’impiego di Legnano si trovano proposte come progettista junior secondo due modalità. La prima tipologia propone un contratto di apprendistato o in alternativa un contratto a tempo determinato di 12 mesi finalizzati all’assunzione. La risorsa, per società di ingegneria e servizi elettrici, sarà formata per entrare a far parte dell’ufficio tecnico e imparerà le attività di progettazione di impianti elettrici civili e industriali. Ilgiorno.it Leggi anche: Usa, il Senato boccia due proposte di legge: governo in shutdown | Trump: "Ci saranno licenziamenti di massa" Leggi anche: Elezioni in Toscana, Giani: “Campo largo costruttivo. La linea unitaria può funzionare, ma ascolterò le proposte degli avversari” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. 5 Lavori STRAPAGATI SENZA LAUREA shorts Progettisti junior. Due proposte - Sono diverse le occasioni che si trovano in Afol Metropolitana, un’azienda ... ilgiorno.it

