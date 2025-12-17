Prodotti per dimagrire e per la bellezza nascosti nelle valigie | maxi sequestro a Malpensa

Un maxi sequestro di prodotti per dimagrire e bellezza senza autorizzazioni è stato effettuato all’aeroporto di Malpensa. Durante controlli mirati negli ultimi mesi, sono state intercettate grandi quantità di farmaci illeciti nascosti nelle valigie dei viaggiatori. L’operazione evidenzia l’importanza delle verifiche per contrastare il commercio di prodotti non autorizzati e garantirne la sicurezza.

Un’ingente quantità di farmaci privi delle necessarie autorizzazioni è stata intercettata all’aeroporto varesino di Malpensa nel corso di una serie di controlli mirati condotti negli ultimi mesi. In totale sono quasi 19mila i prodotti farmaceutici sequestrati perché destinati alla vendita sul. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Maxi sequestro di farmaci illegali: 19mila prodotti per dimagrire e per la bellezza Leggi anche: Traffico di prodotti taroccati. Maxi sequestro a Malpensa: tre milioni in figurine e giocattoli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Alimento segreto per perdere peso dieta dimagrimento dimagrire perderpeso Prodotti di bellezza nascosti in auto, sequestrate centinaia di scatole - Un giro di vite che, nei giorni scorsi, ha portato alla denuncia per il reato di ricettazione di due ... ilrestodelcarlino.it Si parte con il Black Friday da Minci Délice Da oggi fino a domenica, approfitta del 15% di sconto su tutto il sito con il codice: BLACK15 È il momento di fare scorta dei tuoi prodotti essenziali per dimagrire e soddisfare il palato Aggiungi i tuoi prodotti pr - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.