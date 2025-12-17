Processo Open Arms Salvini assolto in via definitiva | la Cassazione respinge il ricorso della Procura

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Palermo, confermando in via definitiva l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo relativo al caso Open Arms. Una decisione che chiude definitivamente una lunga battaglia giudiziaria, rafforzando la posizione dell’ex ministro e segnando un importante punto di svolta nel dibattito pubblico.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Palermo sul caso Open Arms, confermando in via definitiva l'assoluzione di Matteo Salvini. Si chiude così una vicenda giudiziaria durata oltre cinque anni, al centro del dibattito politico e giuridico sulla gestione dei flussi migratori e sugli obblighi di soccorso in mare. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Processo Open Arms, pg di Cassazione: “Confermare l’assoluzione per Salvini” Leggi anche: Open Arms, il pg di Cassazione: Salvini va assolto, sinistra già in tilt La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Open Arms, l'udienza è stata rinviata al 17 dicembre; Domani l’udienza in Cassazione per il caso Open Arms. A processo per aver fermato gli sbarchi e difeso i confini italiani. Rifarei tutto, a testa alta.; Processo Open Arms, rinviata l'udienza in Cassazione; Caso Open Arms in Cassazione, i pm di Palermo chiedono un nuovo processo. Salvini: “Rifarei tutto”. Processo Open Arms, Salvini assolto in via definitiva: la Cassazione respinge il ricorso della Procura - La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Palermo sul caso Open Arms, confermando in via definitiva l'assoluzione di Matteo Salvini ... fanpage.it

Open Arms, processo a Matteo Salvini: le parole dell'avvocato Giulia Bongiorno - Nell’agosto del 2019, quando Matteo Salvini era Ministro dell’Interno, è stato accusato di non aver permesso per alcuni giorni lo sbarco di 147 migranti che erano a bordo della nave della Ong spagnola ... notizie.it

Salvini e il caso Open Arms, il pg della Cassazione: «Confermare l'assoluzione» - Il pg della Cassazione: «Confermare l'assoluzione per Salvini» Il pg di Cassazione ha chiesto il rigetto del ricorso per saltum dei pm di Palermo e di confermare ... leggo.it

OPEN ARMS, assolto MATTEO SALVINI Difendere la patria non è reato

Processo Open Arms in Cassazione, la Procura chiede la conferma del verdetto di primo grado: “Assolvete Salvini”- - facebook.com facebook

Domani l’udienza in Cassazione per il caso Open Arms. A processo per aver fermato gli sbarchi e difeso i confini italiani. Rifarei tutto, a testa alta. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.