Processo Open Arms pg di Cassazione | Confermare l'assoluzione per Salvini

I tre Pg della Cassazione hanno chiesto di confermare l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, rigettando il ricorso della procura di Palermo. La decisione riguarda l'imputato, coinvolto nel procedimento giudiziario legato alla gestione delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo.

I tre Pg della Cassazione hanno chiesto il rigetto del ricorso della procura della Repubblica di Palermo e quindi la conferma dell’assoluzione per Matteo Salvini, imputato nel processo  Open   Arms. Salvini era stato assolto dalla seconda sezione penale del tribunale di Palermo. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio.  A luglio 2025, aveva dichiarato: ““Ho fatto più di trenta udienze, il Tribunale mi ha assolto perché il fatto non sussiste riconoscendo che difendere i confini non è un reato.  Evidentemente qualcuno non si rassegna,  andiamo avanti: non mi preoccupo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

