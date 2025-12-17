I tre Pg della Cassazione hanno chiesto di confermare l’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, rigettando il ricorso della procura di Palermo. La decisione riguarda l'imputato, coinvolto nel procedimento giudiziario legato alla gestione delle operazioni di soccorso nel Mediterraneo.

© Lapresse.it - Processo Open Arms, pg di Cassazione: “Confermare l’assoluzione per Salvini”

I tre Pg della Cassazione hanno chiesto il rigetto del ricorso della procura della Repubblica di Palermo e quindi la conferma dell’assoluzione per Matteo Salvini, imputato nel processo Open Arms. Salvini era stato assolto dalla seconda sezione penale del tribunale di Palermo. Il leader della Lega è accusato di sequestro di persona e rifiuto d’atti d’ufficio. A luglio 2025, aveva dichiarato: ““Ho fatto più di trenta udienze, il Tribunale mi ha assolto perché il fatto non sussiste riconoscendo che difendere i confini non è un reato. Evidentemente qualcuno non si rassegna, andiamo avanti: non mi preoccupo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche: Open Arms: la procura generale della Cassazione, "confermare l'assoluzione di Salvini"

Leggi anche: Open Arms, il pg della Cassazione gela i pm di Palermo: "Confermare assoluzione di Salvini"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

SALVINI E BONGIORNO DOPO 13 ORE DI UDIENZA NEL TRIBUNALE DI PALERMO PER IL PROCESSO OPEN ARMS

Open Arms, pg Cassazione chiede di confermare assoluzione Salvini - La procura generale della Cassazione ha chiesto di confermare l’assoluzione per il ministro Matteo Salvini nel processo Open Arms. msn.com