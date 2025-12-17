Processo Open Arms in Cassazione la Procura chiede la conferma del verdetto di primo grado | Assolvete Salvini
La Procura generale della Cassazione ha chiesto la conferma dell’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms, durante la requisitoria davanti alla quinta sezione penale della Corte Suprema. Il procedimento riguarda l’ipotesi di reato contestata al ministro, e la richiesta di conferma si colloca nel contesto della fase di giudizio di secondo grado.
Confermare l’assoluzione del ministro Matteo Salvini nell’ambito del procedimento Open Arms. Lo ha chiesto la procura generale della Cassazione, a conclusione della requisitoria davanti alla quinta sezione penale della Suprema Corte. Secondo i pg Luigi Giordano e Antonietta Picardi, va rigettato il ricorso presentato dalla procura di Palermo contro l’assoluzione di Salvini in primo grado. Assolto perché il fatto non sussiste. Salvini è stato assolto “perché il fatto non sussiste” dal tribunale di Palermo nel dicembre 2024 dalle accuse di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, per lo sbarco negato di 147 persone, tra cui minori, soccorsi dalla ong Open Arms nel corso di tre salvataggi nell’agosto 2019, quando rivestiva l’incarico di ministro dell’Interno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
