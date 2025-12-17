Probabili formazioni Juve Roma | la grande tentazione di Spalletti per la gara dello Stadium Scioglierà le riserve solo all’ultimo

In vista della sfida dello Stadium tra Juventus e Roma, l'attenzione si concentra sulle probabili formazioni e sulla decisione di Spalletti di schierare la formazione titolare. La partita promette emozioni e sorprese, con il tecnico romano alla ricerca della strategia vincente per superare i bianconeri. La scelta definitiva sarà comunicata solo all'ultimo momento.

momento. Le  grandi manovre  in vista del cruciale incrocio di  sabato sera  allo Stadium contro la  Roma  di Gasperini cominceranno ufficialmente oggi. Dopo un giorno di riposo concesso alla squadra, i  bianconeri  si ritroveranno alla  Continassa  per dare il via alla preparazione intensiva del match. L’allenatore  Luciano Spalletti  è fortemente  tentato  dall’idea di schierare  Gleison Bremer  in campo fin dal primo minuto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. Tuttavia, le riserve sul suo impiego saranno sciolte solo all’ultimo momento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

