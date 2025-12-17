Eugenio Bovina, in arte Principe, torna a Bologna dopo l’esperienza a Sanremo Giovani, ma questa volta la sua città lo sorprende in modo inaspettato. I muri di Bologna si riempiono di versi tratti dalla sua canzone, trasformando le strade in un messaggio personale e condiviso. Un ritorno che diventa un gesto di accoglienza e riconoscimento per il giovane artista.

© Ilrestodelcarlino.it - Principe: fuori da Sanremo Giovani, Bologna lo accoglie con i suoi versi sui muri

Bologna, 17 dicembre 2025 – Non è l’Ariston ad accoglierlo, ma la sua città. Eugenio Bovina, in arte Principe, 21 anni, originario di Sant’Agata Bolognese, torna a Bologna dopo l’esperienza a Sanremo Giovani e si ritrova davanti a un segnale inatteso: parole della sua canzone affisse sui muri, come messaggi lasciati apposta per lui. Eliminato da Sanremo Giovani, spopola sul web. Con Mon Amour Principe era arrivato fino alle semifinali del contest, prima di essere eliminato nella sfida contro Angelica Bove. Un’uscita di scena che, però, non ha fermato la corsa del brano. Anzi. Nei giorni successivi l’ondata di affetto si è spostata dal palco al web: su TikTok e Instagram centinaia di utenti cantano e riprendono le frasi della canzone, commentano "ti entra in testa dal primo ascolto", "meritavi il palco di Sanremo", "non riesco a togliermela dalla testa", e iniziano a seguirlo anche dall’estero, fino al Sud America, tra Argentina e Cile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Disco Club Paradiso e Principe: chi sono i protagonisti bolognesi a Sanremo Giovani

Leggi anche: Sanremo Giovani 2025, Principe in gara con il brano Mon Amour

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Sanremo Giovani 2025 - Principe - Mon Amour - 02122025

Vincitori Sanremo Giovani 2025: ecco chi ha vinto e andrà al Festival di Sanremo 2026 - Finalmente conosciamo i nomi dei vincitori di Sanremo Giovani 2025 che prenderanno parte al prossimo Festival di Sanremo 2026. superguidatv.it