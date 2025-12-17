Prime multe per chi non usa il casco in pista | succederà anche qui?
Negli ultimi giorni, diverse località sciistiche italiane hanno intensificato i controlli sull'obbligo di indossare il casco in pista. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza agli sciatori, ma ha generato anche preoccupazioni e discussioni. Resta da capire se questa stretta verrà adottata anche in altre zone e quali saranno le conseguenze per chi non rispetta le norme.
Negli ultimi giorni, numerose località sciistiche italiane sono state interessate da una stretta sui controlli in pista riguardo l’obbligo del casco. Dal Corriere della Sera apprendiamo che in Trentino Alto Adige sono già scattate le prime multe da 150 euro per chi non utilizza il casco. Leccotoday.it
Leggi anche: Sci, casco obbligatorio anche per gli adulti: multa da 150 euro (e ritiro dello skipass) per chi non lo indossa. Cosa non fare in pista, il 'manuale d'uso' e le tariffe
Leggi anche: La Notte nel Cuore ci aspetta anche stasera, giovedì 25 settembre 2025. Ecco cosa succederà
Spaventa passanti e provoca frontale coi carabinieri
Senza casco sul monopattino, anche a Bari scattano le prime multe: è tolleranza zero - Ma è polemica, specie per quelli a noleggio: «Impossibile fornire un casco o pensare che i turisti se lo portino dietro» BARI - lagazzettadelmezzogiorno.it
Senza casco in monopattino, ecco le prime multe. Col nuovo codice della strada è obbligatorio - Firenze, 14 dicembre 2024 – Con il nuovo Codice della Strada in vigore da oggi, tra le varie cose, è diventato obbligatorio l’uso del casco per chi viaggia in monopattino. lanazione.it
Sono già arrivate le prime multe da.. Altro... - facebook.com facebook
Dalla prima pagina - Politica energetica Batterie auto, multe UE per 72 mln a tre operatori e ad Eurobat: La Commissione europea ha inflitto ammende per 72… dlvr.it/TPrWD5 staffettaonline.com #batterieauto #CommissioneEuropaea #multeUE #Exide #Fiam x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.