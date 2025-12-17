Prime multe per chi non usa il casco in pista | succederà anche qui?

Negli ultimi giorni, diverse località sciistiche italiane hanno intensificato i controlli sull'obbligo di indossare il casco in pista. Questa misura mira a garantire maggiore sicurezza agli sciatori, ma ha generato anche preoccupazioni e discussioni. Resta da capire se questa stretta verrà adottata anche in altre zone e quali saranno le conseguenze per chi non rispetta le norme.

