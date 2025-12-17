Primavera Verona Inter 3-3 | vittoria sfumata all’ultimo respiro

Un match ricco di emozioni, quello tra Verona e Inter Primavera, conclusosi con un sorprendente 3-3. I nerazzurri di Benito Carbone, protagonisti di una rimonta memorabile, vedono sfumare la vittoria all’ultimo respiro. Una sfida intensa e spettacolare, che lascia comunque un segno positivo nella striscia di risultati della squadra, anche se il rammarico per un risultato così stretto permane.

L’Inter Primavera allunga la striscia positiva ma torna da Verona con più di un rimpianto. Nel turno infrasettimanale i nerazzurri di Benito Carbone impattano 3-3 contro l’Hellas al termine di una gara ricca di colpi di scena, nella quale la vittoria sfuma solo nel finale dopo una rimonta che aveva ribaltato completamente l’inerzia del match. Primo tempo shock, Verona avanti 2-0. L’approccio alla gara sorride ai padroni di casa. Il Verona parte forte, aggredisce alto e mette subito in difficoltà un’Inter apparsa contratta e poco reattiva. Al 18’ è Akale a sbloccare il risultato, premiando un avvio più intenso degli scaligeri. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

