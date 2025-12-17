Prima pagina Gazzetta dello Sport | Supercoppa di fenomeni | McTominay e Pulisic già carichi in Arabia
La Gazzetta dello Sport di oggi dedica la prima pagina alla Supercoppa di fenomeni in Arabia, evidenziando l’entusiasmo di McTominay e Pulisic già pronti a scendere in campo. Tra news sul calcio, Milan e calciomercato, l’articolo anticipa l’evento e le emozioni che lo circondano.
La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, mercoledì 17 dicembre 2025. Rassegna con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
