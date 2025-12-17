Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

L'articolo analizza il prezzo attuale del gas all’ingrosso, con particolare attenzione al valore del PSV oggi, 17 dicembre 2025. Vengono illustrate le tendenze recenti e gli andamenti di mercato, fornendo una panoramica aggiornata sul costo del gas all’ingrosso e sulle dinamiche che influenzano il settore.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 17 Dicembre 2025, è pari a 0,291 €Smc. Questo dato deriva dalla conversione del prezzo medio giornaliero di 30,75 €MWh, utilizzando il coefficiente standard di conversione pari a 1 MWh = 10,7 Smc. Negli ultimi giorni il prezzo del gas al Punto di Scambio Virtuale (PSV) ha mostrato una tendenza moderatamente ribassista, con oscillazioni contenute e una volatilità ridotta rispetto ai mesi precedenti. Dopo aver toccato un massimo mensile di circa 0,314 €Smc a inizio dicembre, il prezzo si è progressivamente ridotto, stabilizzandosi attorno a valori compresi tra 0,275 e 0,302 €Smc. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

