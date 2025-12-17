Previsioni meteo allerta gialla per rischio idrogeologico in provincia di Livorno e all' Elba dalle 19 del 17 dicembre

Una nuova allerta meteo interessa la provincia di Livorno e l’Elba, con codice giallo per rischio idrogeologico. La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta a partire dalle 19 di oggi, mercoledì 17 dicembre, fino alle 13 di domani. Restate aggiornati e iscrivetevi al canale WhatsApp di LivornoToday per tutte le ultime notizie e allerte in tempo reale.

