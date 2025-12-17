Previsioni meteo allerta gialla per rischio idrogeologico in provincia di Livorno e all' Elba dalle 19 del 17 dicembre
Una nuova allerta meteo interessa la provincia di Livorno e l’Elba, con codice giallo per rischio idrogeologico. La Protezione civile regionale ha emesso un'allerta a partire dalle 19 di oggi, mercoledì 17 dicembre, fino alle 13 di domani. Restate aggiornati e iscrivetevi al canale WhatsApp di LivornoToday per tutte le ultime notizie e allerte in tempo reale.
La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un'allerta meteo con codice giallo per schio idrogeologico del reticolo minore dalle 19 di oggi, mercoledì 17 dicembre, fino alle 13 di domani. Secondo le previsioni di 3bmeteo, la Toscana.
