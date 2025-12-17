Prevenzione da crack e dipendenze al teatro Golden l' evento finale del progetto @Lab_School
Al Teatro Golden di Palermo si è concluso il progetto @Lab_School, un’ampia iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione contro le dipendenze e il crack. L’evento finale, “La Sicilia unita contro le dipendenze”, ha celebrato i risultati di mesi di impegno rivolti alle scuole e alla comunità, rafforzando la consapevolezza e l’importanza di contrastare questo fenomeno. Un momento di condivisione e impegno per un futuro più consapevole.
Si è concluso al Teatro Golden di Palermo, con l’evento “La Sicilia unita contro le dipendenze”, il progetto @LabSchool – Azioni di contrasto e prevenzione dalle dipendenze, che nei mesi scorsi ha coinvolto l’intero territorio regionale in un’ampia azione di sensibilizzazione rivolta a scuole. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
