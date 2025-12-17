Prevenzione da crack e dipendenze al teatro Golden l' evento finale del progetto @Lab_School

Al Teatro Golden di Palermo si è concluso il progetto @Lab_School, un’ampia iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione contro le dipendenze e il crack. L’evento finale, “La Sicilia unita contro le dipendenze”, ha celebrato i risultati di mesi di impegno rivolti alle scuole e alla comunità, rafforzando la consapevolezza e l’importanza di contrastare questo fenomeno. Un momento di condivisione e impegno per un futuro più consapevole.

Scuola, la Regione rilancia @Lab_School: 1,7 milioni contro crack e dipendenze giovanili - Oltre 1,7 milioni per @Lab_School: nelle scuole siciliane un piano educativo contro le dipendenze tra i giovani. blogsicilia.it

Il teatro che previene. Una serata per dire no alle dipendenze - Un’iniziativa teatrale interamente dedicata alla prevenzione da alcol e droghe andrà in scena al Teatro Tib di Borgaro, grazie all’impegno congiunto di Narcon Piemonte e Io dico No alla Droga. torinoggi.it

Palermo Estratto I Ragazzi di Ballarò - 23 maggio 2025

Torna @Lab_School nelle scuole siciliane! Oltre 1,7 milioni di euro per educare i giovani alla prevenzione e dire NO a crack e dipendenze - facebook.com facebook

Torna @lab_school nelle scuole siciliane! Oltre 1,7 milioni di euro per educare i giovani alla prevenzione e dire NO a crack e dipendenze x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.