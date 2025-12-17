Prevalle | concerto di Natale
Domenica 21 dicembre, alle ore 20:30, presso il teatro Paolo VI di Prevalle, si terrà un suggestivo concerto di Natale. L’evento vedrà la partecipazione degli allievi della scuola di musica e dei giovani studenti della scuola primaria, offrendo un’occasione speciale per condividere l’atmosfera festiva attraverso musica e talento.
Il concerto di Natale che si terrá domenica 21 dicembre alle ore 20:30 presso il teatro Paolo VI. Sarà un evento dove parteciperanno anche gli allievi della nostra scuola musica e i ragazzi della scuola primaria. Un momento da condividere insieme alla comunità per portare un po' di felicità con.
