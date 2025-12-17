Pretendeva 1500 euro al mese | ho sparato e ucciso mio figlio temevo per la vita di mia moglie
Edoardo Borghini, 64 anni, torna a narrare la tragica notte in cui, temendo per la vita di sua moglie, ha sparato e ucciso il figlio nella loro abitazione di Ornavasso. La Corte d’Assise di Novara ascolta i dettagli di un episodio drammatico che ha sconvolto tutta la comunità, mentre emergono i motivi e le paure che hanno portato a un gesto estremo.
“Ho temuto per la vita di mia moglie e ho pensato che dovevo fermarlo io”. Davanti alla Corte d’Assise di Novara Edoardo Borghini, 64 anni, è tornato a raccontare la sera del 19 gennaio 2025, quando nella villetta di famiglia a Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola) sparò due colpi di fucile al figlio. 🔗 Leggi su Today.it
