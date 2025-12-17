Prestito interrotto Carboni tornerà all’Inter che lo girerà ad un altro club di A

Valentin Carboni, talento argentino classe 2005, sembra prossimo a lasciare il Genoa. Arrivato in prestito dall’Inter con grandi speranze, finora ha avuto poche opportunità di mettersi in mostra. La situazione attuale ha portato le parti coinvolte a valutare una nuova destinazione, con l’obiettivo di garantire al giovane giocatore più spazio e continuità nel prosieguo della stagione.

Genoa: si avvicina Carboni in prestito dall'Inter, Marcandalli piace al Cagliari - Carboni verso il prestito al Genoa Dopo un anno di corte serrata, il Genoa sembra essere riuscito a mettere le mani su Valentin Carboni. it.blastingnews.com

Carboni, l'Inter può aprire a un nuovo prestito. Oltre al River Plate c'è anche il Genoa - Questa estate americana potrebbe consegnare all’Inter un reparto offensivo rinnovato, più giovane e sempre più delineato. m.tuttomercatoweb.com

Tutto Serie D - L'Aquila 1927, interrotto il prestito di un attaccante - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.