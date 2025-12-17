Prestito interrotto Carboni tornerà all’Inter che lo girerà ad un altro club di A
Valentin Carboni, talento argentino classe 2005, sembra prossimo a lasciare il Genoa. Arrivato in prestito dall’Inter con grandi speranze, finora ha avuto poche opportunità di mettersi in mostra. La situazione attuale ha portato le parti coinvolte a valutare una nuova destinazione, con l’obiettivo di garantire al giovane giocatore più spazio e continuità nel prosieguo della stagione.
L’esperienza di Valentin Carboni al Genoa sembra arrivata già ai titoli di coda. Il talento argentino classe 2005, arrivato in rossoblù in prestito dall’Inter con grandi aspettative, ha trovato poco spazio e continuità sino a questo momento della stagione, una situazione che ha spinto tutte le parti a riflettere su una soluzione diversa in vista del mercato invernale. I numeri raccontano meglio di qualsiasi analisi il momento di Carboni: tre presenze stagionali da titolare, con un solo gol messo a segno in Coppa Italia, e 12 apparizioni in campionato. Un bottino troppo magro per un giocatore che ha bisogno di minuti, fiducia e centralità per completare il proprio percorso di crescita. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
