Presepe vivente di Fiumefreddo di Sicilia
Il presepe vivente di Fiumefreddo di Sicilia torna a incantare con una rappresentazione sempre più ricca di dettagli e suggestioni. Dopo il grande successo della prima edizione, l’evento si conferma come una tradizione imperdibile per visitatori di tutte le età, offrendo un’immersione autentica nella natività e nelle atmosfere natalizie.
Dopo lo strepitoso successo della Prima Edizione, altro appuntamento per visitare la Sacra rappresentazione arricchita di sempre maggiori dettagli al fine di stupire tutti i visitatori. Riscoprirete le Antiche Tradizioni e i Mestieri Siciliani del Presepe. In programma anche degustazioni tipiche. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Presepe Vivente 2024 Fiumefreddo di Sicilia
