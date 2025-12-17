A Lugo, il presepe allestito al Pavaglione è stato oggetto di vandalismo: le statuine di Gesù Bambino e della Madonna sono state danneggiate. Il parroco annuncia che il presepe sarà lasciato così com’è, con Gesù Bambino mutilato, come testimonianza di un gesto che ha suscitato grande sdegno nella comunità.

© Ilgiornale.it - Presepe vandalizzato a Lugo, il parroco: "Lasceremo Gesù Bambino mutilato"

Il presepe torna a essere un bersaglio. A Lugo, in provincia di Ravenna, le statuine di Gesù Bambino e della Madonna sono state vandalizzate nel presepe allestito al Pavaglione, nel centro della città. Braccia tranciate, mani lesionate, figure mutilate e lasciate esposte al gelo: un gesto che ha suscitato indignazione ben oltre la cerchia dei fedeli. A raccontare l’episodio è il Corriere Romagna, che ricostruisce quanto accaduto nelle ultime ore. Qualcuno ha infierito sulle due statuine centrali del presepe, danneggiando gravemente il Bambino e colpendo anche il braccio della Madonna. Illesi, invece, San Giuseppe e gli animali collocati alle loro spalle. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: "Il presepe in un altro palazzo". Così Salis ha sfrattato Gesù bambino dal Comune di Genova

Leggi anche: Luci, presepe e benedizione di Gesù Bambino: il Natale arriva al Fatebenefratelli

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lugo, vandalizzato il presepe, danneggiate le statuine di Gesù e della Madonna - Orrore in piazza a Lugo, bimbo e madre mutilati e lasciati al gelo. corriereromagna.it