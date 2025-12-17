Presenza del lupo vicino ai centri abitati i consigli dell' esperto nell' incontro al Circolo Fiumesino

La recente presenza del lupo nei pressi dei centri abitati solleva preoccupazioni e curiosità. Per comprendere meglio il suo comportamento e i rischi potenziali, abbiamo intervistato un esperto che offre utili consigli su come comportarsi in caso di incontri ravvicinati. Un’occasione per conoscere meglio questa affascinante creatura e le modalità per vivere in armonia con la natura circostante.

FALCONARA MARITTIMA - «Il lupo non rappresenta un rischio finché l'uomo non cerca di farselo amico: il pericolo nasce quando l'animale prende confidenza». Questa l'indicazione degli esperti emersa ieri, al Circolo Fiumesino, dall'incontro pubblico dedicato alla presenza del lupo nei territori.

