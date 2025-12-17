La presentazione nella Sala delle Lupe celebra i settantacinque anni di storia e passione della Virtus Siena. Un volume che ripercorre le tappe più significative, tra successi e ricordi, contribuendo a consolidare il legame tra la squadra e la città, testimoniando l'importanza di un percorso sportivo che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama locale.

© Sport.quotidiano.net - Presentazione nella Sala delle Lupe. Settantacinque anni di passione. L’orgoglio Virtus in un volume

1950-2025: settantacinque anni di passione e di ricordi, non solo vittorie, che hanno segnato la storia dello sport a Siena. La Virtus Siena ha celebrato i 75 anni di attività con la pubblicazione di un volume speciale intitolato "75 anni di passione rossoblù" presentato nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico: presenti l’assessore allo sport del Comune di Siena Lorenzo Lorè, il presidente Fabio Bruttini e il direttore sportivo Gabriele Voltolini. "È un giorno bellissimo: festeggiamo 75 anni della nostra società ed esserne presidente è motivo di orgoglio – ha detto Fabio Bruttini, al vertice della Virtus dal 1989 -. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Presentazione Libro Celebrativo - 75 Anni di Passione Rossoblu

