È stato presentato il nuovo calendario della solidarietà, un'iniziativa che unisce storia, tradizione e impegno sociale. Attraverso questo progetto, si rafforza il legame tra cultura e beneficenza, offrendo un'opportunità concreta di sostenere cause importanti. Un modo per celebrare valori condivisi e promuovere un senso di comunità, rinnovando l'importanza della solidarietà nel nostro tempo.

© Ilrestodelcarlino.it - Presentato il calendario della solidarietà

Storia, tradizione e solidarietà si rinnovano grazie a un progetto che da anni unisce cultura e beneficenza. È stato presentato all’Osteria ’La Ciurma’ il nuovo calendario 2026, il progetto culturale e benefico ideato dallo storico Renato Lombardi e fortemente sostenuto da Paola Pirini, imprenditrice da sempre impegnata nella valorizzazione del territorio e nella beneficenza, in questo caso particolare l’incasso sarà interamente devoluto ad AIL Ravenna – Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma. Il calendario è nato nel 2019 e nel tempo è cresciuto fino a ricevere richieste da tutta Italia e anche dall’estero. Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Presentato a Roma il Calendario 2026 della Polizia di Stato: valori, volti e solidarietà

Leggi anche: Polizia locale di Genova, presentato il calendario 2026: sicurezza e solidarietà per il Gaslini

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Presentato il calendario della solidarietà - Il tema è quello dell’ospitalità alberghiera: abbina foto storiche, scelte da Lombardi, e ricette curate da Paola Pirini. msn.com