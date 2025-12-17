Presentato a Malta il Running Europe Tour 2026 | cinque grandi città coinvolte c' è Palermo
È stato ufficialmente presentato a Malta il Running Europe Tour 2026, un circuito europeo di corsa su strada che coinvolgerà cinque importanti città, tra cui Palermo. Un’iniziativa che unisce sport, turismo e cultura, offrendo un’occasione unica per gli appassionati di corsa di scoprire nuove mete e vivere esperienze indimenticabili lungo il continente.
È stato presentato ufficialmente a Malta il Running Europe Tour 2026, il nuovo circuito europeo di corsa su strada che unirà cinque eventi di alto profilo in altrettanti Paesi, mettendo in rete sport, turismo e valorizzazione culturale. Un progetto ambizioso che, nella sua edizione 2026. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
