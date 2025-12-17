Presentato a Malta il Running Europe Tour 2026 | cinque grandi città coinvolte c' è Palermo

È stato ufficialmente presentato a Malta il Running Europe Tour 2026, un circuito europeo di corsa su strada che coinvolgerà cinque importanti città, tra cui Palermo. Un’iniziativa che unisce sport, turismo e cultura, offrendo un’occasione unica per gli appassionati di corsa di scoprire nuove mete e vivere esperienze indimenticabili lungo il continente.

Le cinque tappe del Running Europe tour 2026, a Palermo il gran finale - Al termine del Running Europe Tour 2026, in occasione della tappa finale di Palermo del 18 ottobre, saranno premiati tutti gli atleti che avranno partecipato ad almeno tre delle cinque gare: Running ... msn.com

Malta, Running Europe Tour 2026 launches five-city circuit across the continent - SLIEMA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – The Running Europe Tour 2026 was officially unveiled in Malta on Tuesday, marking the launch of a new international road running circuit that will span five countries, ... italpress.com

Running Europe Tour Varsavia, Palermo e Malta unite dal grande sogno della corsa

