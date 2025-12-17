premio malatesta novello 2025 tutto pronto per la cerimonia con diretta facebook del comune

Il Premio Malatesta Novello 2025 si avvicina, con una cerimonia in diretta Facebook promossa dal Comune di Cesena. Quest’anno, il riconoscimento si focalizza su politica, salute mentale e innovazione tecnologica, assegnato a due rinomati professionisti cesenati, simbolo dell’eccellenza locale in questi ambiti.

Politica, salute mentale e innovazione e tecnologie. Sono queste le tre sfere della conoscenza che caratterizzano l’edizione 2025 del Premio Malatesta Novello – Città di Cesena quest’anno assegnato dall’amministrazione comunale a due professionisti cesenati molto stimati non solo nella loro città. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

