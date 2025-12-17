Premio Malatesta Novello 2025 tutto pronto per la cerimonia con diretta Facebook del Comune
Il Premio Malatesta Novello 2025 si avvicina, con una cerimonia in diretta Facebook promossa dal Comune di Cesena. Quest’anno, il riconoscimento si focalizza su politica, salute mentale e innovazione tecnologica, assegnato a due rinomati professionisti cesenati, simbolo dell’eccellenza locale in questi ambiti.
Politica, salute mentale e innovazione e tecnologie. Sono queste le tre sfere della conoscenza che caratterizzano l’edizione 2025 del Premio Malatesta Novello – Città di Cesena quest’anno assegnato dall’amministrazione comunale a due professionisti cesenati molto stimati non solo nella loro città. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Leggi anche: Tutto pronto per la cerimonia del Premio Caposperone 2025: i nomi
Leggi anche: LIVE Ciclismo femminile, Mondiali U23 2025 in DIRETTA: tutto pronto per l’inizio della corsa
2025 07 15 Corsa 7 Metri 1660 Premio Malatesta Novello Signore Di Cesena
Cesena, Premio Novello 2025: sabato la cerimonia di premiazione - Sono queste le tre sfere della conoscenza che caratterizzano l’edizione 2025 del Premio ... corriereromagna.it
Premio Malatesta Novello, cerimonia virtuale - Il 20 novembre si saprà a quali cesenati andrà quest’anno l’ambito premio Non ci sarà, com’è ormai certo, la cerimonia di consegna del ... ilrestodelcarlino.it
A San Giovanni in Marignano, “Granaio dei Malatesta”, è iniziata la Fiera di Santa Lucia e ha avuto luogo un incontro molto interessante alla Casa della Cultura dal titolo “LE VIE DEL GRANO: PANE, STORIE E MANI”, promosso da CNA in collaborazione con - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.