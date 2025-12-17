Premio Donne per Napoli parata di stelle per le premiazioni

La decima edizione del Premio Donne per Napoli ha celebrato l’eccellenza femminile con una serata indimenticabile, tra riconoscimenti e star di fama. Un evento che ha consolidato il ruolo di Napoli come capitale dei grandi eventi, lasciando un’impronta indelebile nella memoria della città e del panorama italiano. Un traguardo importante per un premio che premia il talento e la passione delle donne che fanno grande Napoli.

Riconoscimenti a 28 donne di eccellenza nel corso della decima edizione del Premio Donne per Napoli. Napoli regina dei grandi eventi grazie anche alla fantastica serata che resterà a lungo nella storia delle manifestazioni più glamour d'Italia: tutto questo è stato possibile grazie allo straordinario successo della decima edizione del Premio Donne per Napoli.

Premio “Donne per Napoli”, spettacolo e impegno sociale - (askanews) – Più di 1500 persone hanno riempito l’Hbtoo di Napoli per il Premio Donne per Napoli, l’evento di beneficenza che celebra il talento delle donne napoletane e non solo organiz ... askanews.it

Premio Donne per Napoli, la città celebra l’eccellenza femminile - Una serata indimenticabile con 28 protagoniste premiate, musica travolgente e solidarietà: Napoli conferma il suo cuore glamour e sociale. iltitolo.it

