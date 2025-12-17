premio ciampi la stella e il taglio di luca bresciani

Il Premio Ciampi Valigie Rosse 2025, alla sua ventottesima edizione, celebra la poesia come emozione e dono quotidiano. Quest’anno, il riconoscimento è stato assegnato a Luca Bresciani, poeta che ha saputo interpretare al meglio il sentire dei poeti contemporanei, donando dignità alle cose semplici attraverso le sue parole.

Se la poesia è un’emozione, è un palpito di cuore, è un’immagine, è donare dignità alle cose più semplici, agli oggetti che usiamo nella quotidianità, allora il Premio Ciampi Valigie Rosse 2025, giunto alla sua ventottesima edizione, è stato consegnato al poeta che maggiormente ha interpretato il sentire dei poeti contemporanei. Luca Bresciani, 47 anni, pietrasantino di origine, studi a Viareggio, residente a Terrinca, ha elevato a versi poetici gli attrezzi con i quali lavora, i cacciaviti. Si intitola "La stella e il Taglio", il libro di poesie, finito di stampare a fine novembre per Lineagrafica srl Città di Castello. Lanazione.it

