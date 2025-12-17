Prelievo in contanti stop all’aumento | la decisione di FdI

La Manovra 2026 affronta il tema dei prelievi in contanti, passando da una proposta di aumento a un deciso passo indietro. Tra segnali contraddittori e pressioni politiche, il dibattito sull’uso del cash si rivela complesso e carico di implicazioni più ampie, riflettendo le tensioni tra esigenze di controllo e libertà di pagamento.

C'era un'idea, poi una proposta, infine un passo indietro. Sul prelievo in contanti e sull'uso del cash, la Manovra 2026 si muove su un terreno scivoloso, fatto di segnali contraddittori, pressioni politiche e timori che vanno ben oltre il semplice tema dei pagamenti. L'emendamento che avrebbe di fatto raddoppiato il tetto al contante, portandolo da 5mila a 10mila euro, è stato ritirato. Una retromarcia che arriva a poche settimane dal voto finale sulla legge di bilancio e che riaccende il dibattito su uno dei temi più sensibili della politica economica italiana. Che cosa prevedeva l'emendamento sul contante.

