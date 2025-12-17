Pregiudicato già denunciato risse e sparatorie | l' identikit del killer

L'identikit del presunto killer emerge in un contesto di precedenti penali e comportamenti violenti. Già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, nel giugno scorso era stato denunciato dopo una rissa con sparatoria davanti al bar Bellavista di Ponte Zanano, a Sarezzo, dove è avvenuto l'omicidio. Questa vicenda si inserisce in un quadro di tensione e criminalità nella zona.

Il presunto killer era già noto alle forze dell'ordine per reati di droga, e non solo: nel giugno scorso era stato denunciato a seguito di una rissa (con tanto di sparatoria) avvenuta proprio fuori dal bar Bellavista di Ponte Zanano a Sarezzo, il luogo dove si è consumato l'omicidio costato la.

