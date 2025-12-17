Preghiera della sera 17 Dicembre 2025 | Fa’ che non Ti dimentichi

La preghiera della sera del 17 dicembre 2025 ci invita a riflettere sulla giornata appena vissuta, chiedendo di non dimenticare mai il senso profondo delle nostre azioni e dei momenti condivisi. In questa sera, lasciamo che le parole ci accompagnino nel silenzio, nella gratitudine e nella consapevolezza, trovando pace e rinnovata speranza nel ricordo di ciò che è stato.

O amato San Giuseppe affidiamo a te la nostra preghiera, i nostri desideri, le aspirazioni e le speranze, affinché siano presenti nei tuoi sogni e si possano realizzare per il nostro bene. Dedichiamo pochi minuti del.

Preghiera della sera 16 Dicembre 2025: "Insegnami la Tua misericordia" - Questo lunedì con la preghiera della sera chiediamo questa grazia al Signore Gesù Cristo ...

Preghiera della sera - 17 dicembre 2025

Da oggi inizia la Novena di Natale che celebreremo ogni sera alle ore 18.00 durante la preghiera del Santo Rosario. Se qualcuno non potesse partecipare personalmente può unirsi a noi spiritualmente usando questo schema. Buona preparazione del Santo - facebook.com facebook

