Preghiera del mattino 17 Dicembre 2025 | Donami la Tua pace

Il 17 dicembre 2025, mercoledì dedicato a San Giuseppe, è un momento di riflessione e preghiera. In questa giornata di devozione, proponiamo una preghiera mattutina per chiedere al Signore la Sua pace, affinché possa accompagnarci durante tutto il giorno e rafforzare la nostra fede.

San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano.

