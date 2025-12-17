Preghiera del mattino 17 Dicembre 2025 | Donami la Tua pace

Il 17 dicembre 2025, mercoledì dedicato a San Giuseppe, è un momento di riflessione e preghiera. In questa giornata di devozione, proponiamo una preghiera mattutina per chiedere al Signore la Sua pace, affinché possa accompagnarci durante tutto il giorno e rafforzare la nostra fede.

Il Mercoledì è giorno di devozione a San Giuseppe, ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. San Giuseppe, tu hai accarezzato Gesù e sei vissuto per Lui insieme a Maria. Aiutami a vedere Gesù nei poveri, in coloro che fanno fatica a vivere e cercano una mano. L'articolo proviene da La Luce di Maria. Lalucedimaria.it

