Poster della Pace Lions Premio a Olivia Pasquini

Olivia Pasquini, studentessa della scuola “Giosuè Carducci” di Lucca, ha vinto il concorso “Un Poster per la Pace” del Distretto 108 La-Toscana. Il suo poster, intitolato “Uniti come una sola cosa”, si è distinto per il messaggio di speranza e unità. La premiazione celebra il suo talento e l’impegno per promuovere la pace attraverso l’arte.

Olivia Pasquini, studente della Scuola Secondaria di 1° grado "Giosuè Carducci", Lucca, cl. 3 H, è la vincitrice, per il Distretto 108 La-Toscana, del concorso " Un Poster per la Pace " dal titolo "Uniti come una sola cosa". La studentessa lucchese, ha fatto così il primo passo per diventare un'artista riconosciuta a livello internazionale vincendo il concorso "Un Poster per la Pace" promosso dal Lions International. La Commissione Distrettuale del Concorso, ha anche stabilito di segnalare come meritevole di attenzione (Menzione d'onore) per L'Originalità, l'opera della studentessa Alice Solari, della Scuola Secondaria di I° grado "Domenico Chelini", Lucca, cl.

