Poste italiane | letterine e giochi in dono dai bambini di due scuole di Palermo

Le scuole di Palermo diventano protagoniste di un gesto di solidarietà, grazie a Poste Italiane e alla magia dei bambini. In un mondo che spesso dimentica il valore del donare, iniziative come “ri- giochi@mo” ci ricordano quanto possa essere potente un semplice gesto di generosità. Un’occasione per riscoprire il piacere di condividere e creare un legame più forte tra le nuove generazioni e la comunità.

Siamo abituati tutti a chiedere, ma sempre meno a donare. La generosità è un valore che si può riscoprire ripartendo da piccole iniziative come “ri- giochi@mo”. Un progetto di solidarietà e sostenibilità che ridona vita ai giocattoli usati, che vede il supporto logistico di Poste Italiane e la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

