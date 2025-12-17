Porto-Famalicão Coppa di Portogallo 18-12-2025 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria interna e almeno tre gol al Do Dragao?

Il Porto si prepara ad affrontare Famalicão in una sfida di Coppa del Portogallo, con formazioni ufficiali, quote e pronostici. La squadra di casa, forte di una stagione eccellente in campionato e in Europa League, punta a consolidare il suo cammino, mentre l’attenzione si concentra anche su eventuali vittorie con almeno tre gol. Un match da seguire con interesse, tra entusiasmo e aspettative di spettacolo.

Il Porto sta disputando una stagione complessivamente molto positiva: in campionato ha un ruolino di marcia eccezionale e un buon vantaggio sulle due squadre di Lisbona e anche in Europa League si sta sicuramente facendo valere. Nelle coppe invece, ha subito un inatteso scivolone: un paio di settimane fa è uscito dalla Taça de Liga . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

