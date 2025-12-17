Porto-Famalicão Coppa di Portogallo 18-12-2025 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Vittoria interna e almeno tre gol al Do Dragao?

Analisi di Porto-Famalicão, sfida valida per la Coppa di Portogallo in programma il 18 dicembre 2025 alle 21:45. Approfondiamo formazioni, quote e pronostici, con un focus sulla possibilità di una vittoria interna e di almeno tre gol al Do Dragao. Il Porto, in ottima forma sia in campionato che in Europa League, cerca continuità e successo contro il Famalicão.

Il Porto sta disputando una stagione complessivamente molto positiva: in campionato ha un ruolino di marcia eccezionale e un buon vantaggio sulle due squadre di Lisbona e anche in Europa League si sta sicuramente facendo valere. Nelle coppe invece, ha subito un inatteso scivolone: un paio di settimane fa è uscito dalla Taça de Liga . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

