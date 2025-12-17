Il 18 dicembre 2025 alle ore 21:45, Porto e Famalicão si affrontano nella Coppa di Portogallo. Un match importante per i Dragoni, che puntano a raggiungere i quarti di finale. Analizziamo formazioni, quote e pronostici di questa sfida, in cui Porto cerca di confermare il suo ottimo periodo di forma e continuità.

Porto-Famalicão (Coppa di Portogallo, 18-12-2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni cercano l'accesso ai quarti

Il Porto sta disputando una stagione complessivamente molto positiva: in campionato ha un ruolino di marcia eccezionale e un buon vantaggio sulle due squadre di Lisbona e anche in Europa League si sta sicuramente facendo valere. Nelle coppe invece, ha subito un inatteso scivolone: un paio di settimane fa è uscito dalla Taça de Liga . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

