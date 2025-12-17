Vladimir Putin non risparmia critiche agli europei, paragonandoli a

«Porcellini accodati a Biden»: l'attacco di Putin agli europei

Gli europei per Vladimir Putin sono « porcellini » che hanno seguito ciecamente la politica portata avanti da Joe Biden. E la speranza dei leader Ue e dell’ex presidente americano, secondo il numero uno russo, sarebbe stata quella di vedere la Russia crollare per poi trarne vantaggio. È questo il nuovo attacco che Putin ha rivolto agli europei. Come riportato dalla Tass, il presidente russo parlando al ministero della Difesa ha accusato l’Occidente di aver dato il via alle operazioni in Ucraina. Così facendo avrebbero voluto far crollare Mosca. Putin ha spiegato: «Tutti credevano che in un breve periodo di tempo avrebbero distrutto e fatto crollare la Russia». 🔗 Leggi su Lettera43.it

