Pompei in lutto | morto il sindaco Carmine Lo Sapio dopo una lunga malattia

Pompei piange la perdita del sindaco Carmine Lo Sapio, scomparso oggi, mercoledì 17 dicembre, dopo una lunga malattia. La città si unisce nel cordoglio per la perdita di una figura di rilievo, ricordata per il suo impegno e dedizione alla comunità. La sua morte rappresenta un momento di grande dolore per l'intera comunità locale.
La città di Pompei piange la scomparsa del sindaco Carmine Lo Sapio, morto oggi, mercoledì 17 dicembre, dopo una lunga malattia. La notizia ha profondamente colpito la comunità pompeiana, che perde una figura centrale della vita istituzionale e amministrativa degli ultimi anni. Solo ieri il primo cittadino aveva affidato a una lettera alla comunità le . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Carmine Lo Sapio, morto improvvisamente il sindaco di Pompei - Pompei è in lutto per la scomparsa di Carmine Lo Sapio, sindaco della città, venuto a mancare improvvisamente lasciando sgomenta l’intera comunità. msn.com
Pompei in lutto, è morto il Sindaco Carmine Lo Sapio - Una lunga malattia l'ha portato via questa mattina presto, lasciando sgomenta un'intera comunità. lostrillone.tv
