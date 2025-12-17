Pompei in lutto è morto il sindaco

Pompei piange la perdita del sindaco Carmine Lo Sapio, in carica dal 2020. Dopo aver affrontato una grave malattia che lo aveva recentemente allontanato dall’attività pubblica, si è spento oggi, lasciando un vuoto nella comunità. La sua figura rimarrà ricordata per il suo impegno e dedizione alla città.

È morto il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio: lutto in città - Proprio ieri, il sindaco aveva rivolto un lungo messaggio alla cittadinanza, avvertendo di essere in un “momento delicato” ... fanpage.it

Lutto a Pompei per la morte improvvisa del sindaco Carmine Lo Sapio - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.