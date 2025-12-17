Pompei in lutto è morto il sindaco
Pompei piange la perdita del sindaco Carmine Lo Sapio, in carica dal 2020. Dopo aver affrontato una grave malattia che lo aveva recentemente allontanato dall’attività pubblica, si è spento oggi, lasciando un vuoto nella comunità. La sua figura rimarrà ricordata per il suo impegno e dedizione alla città.
Carmine Lo Sapio, sindaco di Pompei in carica dal 2020, si è spento oggi dopo una malattia che lo aveva costretto di recente ad accantonare la vita pubblica. Aveva infatti affidato in maniera temporanea ieri la guida della città al vicesindaco Andreina Esposito, ma niente lasciava presagire una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche: Pompei in lutto: morto il sindaco Carmine Lo Sapio dopo una lunga malattia
Leggi anche: È morto il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio: lutto in città
Pompei in lutto, è morto il sindaco Carmine Lo Sapio - E' morto all'improvviso, nella notte, il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio. rainews.it
È morto il sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio: lutto in città - Proprio ieri, il sindaco aveva rivolto un lungo messaggio alla cittadinanza, avvertendo di essere in un “momento delicato” ... fanpage.it
Lutto a Pompei per la morte improvvisa del sindaco Carmine Lo Sapio - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.