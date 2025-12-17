Pomeriggio al Gloria con Anna E Monica Guerritore presente in sala

Pomeriggio al Gloria dedicato a “Anna” con la presenza speciale di Monica Guerritore, che presenterà il suo primo film da regista alla rassegna-cineforum organizzata da “Sentieri del Cinema” e Notorious Cinemas a Milano. L’evento offre al pubblico un’occasione unica di scoprire il film e ascoltare direttamente dalla regista.

Pomeriggio al Gloria con sorpresa: Monica Guerritore presenterà “ Anna ” - il suo film d’esordio alla regia - al pubblico della rassegna-cineforum organizzata da “ Sentieri del Cinema “, insieme a Notorious Cinemas, che dal 2020 si tiene nella multisala di Corso Vercelli 18 a Milano. L’incontro con l’attrice e regista è in programma oggi alle 15.30 (Il biglietto costa 4 euro). Monica Guerritore racconterà il suo film dedicato alla grande Anna Magnani: un viaggio interiore tra ferite, amore e memoria che ripercorre la notte del 21 marzo del 1956, quando Anna Magnani attende la telefonata da Los Angeles per l’Oscar. Ilgiorno.it

