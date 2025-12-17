Polizia locale alle Olimpiadi Milano-Cortina

Il Comune di Abbiategrasso si integra nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, affidando agli agenti di Polizia locale il ruolo di rappresentanti ufficiali. Questa collaborazione rafforza la partecipazione del territorio all’evento internazionale, garantendo un supporto essenziale nell'organizzazione e nella sicurezza dell’importante manifestazione sportiva.

Anche il Comune di Abbiategrasso entra nella macchina organizzativa delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 e a "rappresentare" il Comune saranno gli agenti di Polizia locale. l’Amministrazione comunale, infatti, ha ratificato con una delibera l’adesione a un protocollo di collaborazione con Regione Lombardia e la Provincia di Sondrio, finalizzato a garantire la sicurezza stradale e urbana nei territori che ospiteranno le gare. L’impegno si concretizzerà a febbraio, periodo clou della manifestazione, quando quattro agenti della Polizia locale cittadina partiranno alla volta dei presidi olimpici. Ilgiorno.it

