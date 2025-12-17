Politano occasione Supercoppa | possibile ritorno da titolare
Matteo Politano si prepara a partire titolare nella prossima Supercoppa, rappresentando un'importante occasione per consolidare il suo ruolo. Dopo un periodo di alti e bassi, il suo possibile ritorno in campo dall'inizio potrebbe essere decisivo per la squadra. Ecco le ultime novità e le prospettive legate alla sua presenza nella partita.
C’è un dato che pesa più di altri nel percorso recente di Matteo Politano: l’ultima volta che l’esterno . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Lazio, occasione Isaksen: contro la Juve possibile prima da titolare
Leggi anche: Il Napoli deve voltare pagina, Supercoppa? E’ un’occasione da sfruttare. Ritorno di Lobotka fondamentale
SUPERCOPPA e JUVE NAPOLI spostate JUVENTINI C0RNUTI E MAZZIATI
Politano, occasione Supercoppa: possibile ritorno da titolare - Politano, occasione Supercoppa: possibile ritorno da titolare C’è un dato che pesa più di altri nel percorso recente di Matteo Politano: l’ultima volta ... forzazzurri.net
Napoli, c'è la Supercoppa e Conte dovrà cominciare a ruotare: col Milan spazio a Politano? - In vista della semifinale di Supercoppa contro il Milan, in casa Napoli prende corpo una possibile novità di formazione. tuttomercatoweb.com
Corriere dello Sport: “#Politano, occasione rilancio” - facebook.com facebook
Napoli, Politano: “La sconfitta di oggi fa male, abbiamo fallito l’occasione di prendere qualche punto sul Milan” x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.