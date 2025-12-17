Pochi medici per la continuità assistenziale rischio turni scoperti durante le feste | l' allarme della Fimmg

La carenza di medici nella continuità assistenziale in Puglia crea un quadro critico, con il pericolo di turni scoperti durante le festività. La Fimmg lancia l’allarme, evidenziando una situazione difficile in diversi distretti del territorio, e sottolinea l’urgenza di interventi per garantire assistenza continua e sicura ai cittadini in un periodo delicato.

Una situazione "critica" "in diversi distretti" del territorio pugliese, con il rischio che "decine di turni" restino scoperti durante le festività. A lanciare l'allarme è la Fimmg Puglia (Federazione Italiana medici di medicina generale) secondo cui, "la carenza di personale ormai cronica", in. 🔗 Leggi su Baritoday.it

