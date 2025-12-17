Plaid Hermet Disney e Marvel | il regalo caldo che fa felici i bambini

Con l’arrivo delle festività, Hermet presenta una nuova collezione di plaid ispirati ai personaggi di Disney e Marvel, ideali per regalare calore e gioia ai bambini. Perfetti per coccolarli durante le fredde giornate invernali, questi plaid sono un’idea regalo originale e affettuosa, pronta ad alleggerire l’atmosfera natalizia a Milano e oltre.

Milano, 15 dicembre 2025. Con le feste alle porte, Hermet porta sotto l'albero una proposta pensata per i più piccoli: una collezione di plaid dedicati ai volti più amati di Disney e Marvel. L'idea è semplice e concreta: un regalo caldo, allegro e alla portata, capace di accompagnare l'inverno in famiglia.

