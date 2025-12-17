Più funzionari che lavori pubblici
L’assessore Riccetti ha effettuato numerosi cambi di funzionari nell’ufficio lavori pubblici, superando di gran lunga le realizzazioni di opere pubbliche. Questa attenzione alle nomine ha suscitato dubbi sulla priorità delle attività e sulla gestione complessiva del settore, sollevando interrogativi sulla reale efficienza dell’amministrazione in materia di lavori e infrastrutture.
L’assessore Riccetti ha fatto più cambi di funzionari all’ufficio lavori pubblici che opere pubbliche. Anzi, l’unico intervento degno di nota sono le nuove scogliere a Scossicci, che però vedono il finanziamento della Regione. E dire che il vicesindaco Casali non fa altro che attaccare il governatore Acquaroli, anziché ringraziarlo. Sono le critiche che provengono dall’ex senatore Salvatore Piscitelli, ora capogruppo di minoranza con Civici per Porto Recanati. Nel suo intervento l’esponente dell’opposizione torna a parlare delle recenti dimissioni dell’architetto Donatella Paciarotti, che a fine mese lascerà l’incarico comunale di dirigente del Settore VII (lavori pubblici, ambiente e patrimonio). Ilrestodelcarlino.it
