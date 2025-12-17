Più funzionari che lavori pubblici

L’assessore Riccetti ha effettuato numerosi cambi di funzionari nell’ufficio lavori pubblici, superando di gran lunga le realizzazioni di opere pubbliche. Questa attenzione alle nomine ha suscitato dubbi sulla priorità delle attività e sulla gestione complessiva del settore, sollevando interrogativi sulla reale efficienza dell’amministrazione in materia di lavori e infrastrutture.

