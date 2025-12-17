Pittura e poesia a Grotte la 35esima edizione della mostra I colori della pace

A Grotte, la biblioteca comunale ospita la 35esima edizione della mostra nazionale “I colori della pace”. L’evento, parte della rassegna internazionale del Premio Telamone, unisce pittura e poesia per celebrare e promuovere il tema universale della pace nel mondo attraverso le arti visive e letterarie.

La biblioteca comunale di Grotte ospita la 35esima mostra nazionale di pittura “I colori della pace”, appuntamento inserito nella rassegna internazionale del Premio Telamone e dedicato al tema della pace nel mondo attraverso le arti visive e la poesia. L’iniziativa è in programma mercoledì 17. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

