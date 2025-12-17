Pittura e poesia a Grotte la 35esima edizione della mostra I colori della pace

A Grotte, la biblioteca comunale ospita la 35esima edizione della mostra nazionale “I colori della pace”. L’evento, parte della rassegna internazionale del Premio Telamone, unisce pittura e poesia per celebrare e promuovere il tema universale della pace nel mondo attraverso le arti visive e letterarie.

