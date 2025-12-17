Pittura e fotografia | l’artista Monia Strada fa il bis al premio ’Basilio Cascella’

L'artista Monia Strada si distingue ancora una volta, vincendo il premio ’Basilio Cascella’. La sua vittoria si arricchisce di un tributo speciale, dedicato a Claudio Lasagni, suo maestro e fondatore dell’Accademia Romagna di Cesena, scomparso recentemente. Un riconoscimento che unisce pittura e fotografia, celebrando la memoria e l'ispirazione ricevuta.

© Ilrestodelcarlino.it - Pittura e fotografia: l’artista Monia Strada fa il bis al premio ’Basilio Cascella’ Ha voluto dedicare il riconoscimento a Claudio Lasagni, suo maestro, nonché fondatore dell’Accademia Romagna di Cesena, scomparso poco meno di un mese fa. Proprio nella pittura - l’arte che Lasagni ha voluto condividere, negli anni, con centinaia di allievi - l’artista cesenate Monia Strada, 48 anni, si è distinta all’ultima edizione del premio ‘Basilio Cascella’, il cui tema conduttore era, quest’anno, il "Futuro imperfetto". Con la sua opera ‘ InnestiIbrida ’, olio su tela – presentata come "un omaggio alla connessione tra corpo umano, natura e ambiente" – Strada si è classificata prima nella sezione dedicata alla pittura. Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Torna il Premio Basilio Cascella: l'inaugurazione nella 21esima Giornata del Contemporaneo promossa da Amaci Leggi anche: A Ortona la cerimonia del Premio Basilio Cascella 2025: il tema dell'edizione 69 è "Futuro imperfetto" [FOTO] Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Pittura e fotografia: l’artista Monia Strada fa il bis al premio ’Basilio Cascella’ - Ha voluto dedicare il riconoscimento a Claudio Lasagni, suo maestro, nonché fondatore dell’Accademia Romagna di Cesena, scomparso poco meno ... ilrestodelcarlino.it

La Terra del Sole. . La modifica dello sguardo: pittura, incisione e fotografia dell'Ottocento. Con il Prof. Renato Miracco (Curatore della Pinacoteca G. De Nittis) e la Dott.ssa Paola di Giammaria Responsabile della Fototeca dei Musei Vaticani A CURA DI Giann - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.