Pittura e fotografia | l’artista Monia Strada fa il bis al premio ’Basilio Cascella’

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'artista Monia Strada si distingue ancora una volta, vincendo il premio ’Basilio Cascella’. La sua vittoria si arricchisce di un tributo speciale, dedicato a Claudio Lasagni, suo maestro e fondatore dell’Accademia Romagna di Cesena, scomparso recentemente. Un riconoscimento che unisce pittura e fotografia, celebrando la memoria e l'ispirazione ricevuta.

Ha voluto dedicare il riconoscimento a Claudio Lasagni, suo maestro, nonché fondatore dell’Accademia Romagna di Cesena, scomparso poco meno di un mese fa. Proprio nella pittura - l’arte che Lasagni ha voluto condividere, negli anni, con centinaia di allievi - l’artista cesenate Monia Strada, 48 anni, si è distinta all’ultima edizione del premioBasilio Cascella’, il cui tema conduttore era, quest’anno, il "Futuro imperfetto". Con la sua opera ‘ InnestiIbrida ’, olio su tela – presentata come "un omaggio alla connessione tra corpo umano, natura e ambiente" – Strada si è classificata prima nella sezione dedicata alla pittura. Ilrestodelcarlino.it

